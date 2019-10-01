Trabzonspor'un Ünal Karaman ile "üç büyük" başarısı
Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 4-1 yenen Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde İstanbul'un şampiyonluklar yaşamış üç büyük takımı karşısında başarılı sonuçlar aldı.
Trabzonspor, Karaman ile ilk olarak geçen sezon sahasında önce Galatasaray'ı 4-0, ardından Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti, Beşiktaş ile de deplasmanda 2-2 berabere kalarak ilk yarıyı kapadı.
Ligin ikinci yarısında İstanbul'da Galatasaray karşısında 3-1 mağlup olarak söz konusu dönemdeki tek yenilgisini yaşayan Trabzonspor, daha sonra deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı, Beşiktaş'ı da sahasında 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Bordo-mavililer, bu sezon ise ligin 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerken sahasında Beşiktaş'ı da 4-1 yendi.
Sahasında fire vermedi
Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde sahasında söz konusu rakipleri karşısında hiç puan kaybı yaşamadı.
Karadeniz ekibi, geçen sezon sahasında Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı 2-1 yendi, bu sezon da siyah-beyazlı takımı 4-1 yenerek 4 maçtan 12 puan çıkardı.
2 gol ortalaması
Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında 2,12 gol ortalamasıyla rakip kalede önemli bir oran yakaladı.
Karadeniz ekibi, 8 maçta rakip fileleri 17 kez havalandırırken kalesinde 10 gol gördü.
26 sezon sonra 4 gol
Trabzonspor, 26 sezon sonra Beşiktaş karşısında ligde 4 gol kaydetti.
Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı 1993-94 sezonunda sahasında 4-2 mağlup yenmiş, o dönemde teknik direktör Ünal Karaman futbolcu olarak siyah-beyazlı takım karşısında mücadele etmişti.
Şenol Güneş'ten 8 sezon sonra başarmıştı
Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda görev yapan Şenol Güneş'in ardından Ünal Karaman yönetiminde bir sezonda üç büyük takımı yenme başarısı göstermişti.
Bordo-mavililer, geçen sezon Karaman ile sahasında oynadığı maçlarda Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek 8 sezon sonra söz konusu rakipler karşısında 3'er puan hanesine yazdırmıştı.
4 sezonun en iyisi
Trabzonspor, ligin 6 haftasında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 9 puanla son 4 sezon içindeki en iyi başlangıcını yaptı.
Bordo-mavililer, aynı dönemlerde 2018-19 sezonunda 7 puan, 2017-2018 sezonunda 8 puan, 2016-2017 sezonunda ise 6 puan toplamıştı.
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