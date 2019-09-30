30 Eylül 2019, Pazartesi

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Sosa: Galibiyete ihtiyacımız vardı

Trabzonspor kaptanı Jose Sosa, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Belki galibiyet çok önemlidir ama daha önemli olan şey buraya gelen insanlara tekrar bir umut vermek, onlara tekrar bunu yapabileceğimizi, bu takımın bu kapasitesi olduğunu, bu oyuncuların bunu başarabileceğini gösterebilmekti" dedi.
30.09.2019

Kahramanlıktan öte bugün önemli olanın takımına yardımcı olmak olduğunu ifade eden Jose Sosa, "İhtiyacımız olan bir maçta böylesine ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Eğer takıma yardımcı olduysam tabii kendimi çok mutlu hissederim. Çünkü insanlara tekrar o özgüveni aşılamak tekrar bize güvenmeleri gerektiğini hatırlatmamız gerekiyordu. Çünkü onların ihtiyacı vardı. Son maçlarda istediğimiz sonuçları alamamıştık. Onlara tekrar mutluluk armağan etmek istemiştik. Bu galibiyet o açıdan çok önemliydi. Rakibin kim olduğundan öte kazanıp kazanmadığımızdan daha öte önemli olan şey insanlara bir umut vaat edebilmek. Bizim takımımız gerçekten iyi oyun ortaya koyan ve insanlara bir umut vaat edebilen bir takım. Galibiyet çok önemlidir belki de ama daha önemli olan şey buraya gelen insanlara tekrar bir umut vermek, onlara tekrar bunu yapabileceğimizi, bu takımın bu kapasitesi olduğunu, bu oyuncuların bunu başarabileceğini gösterebilmekti.Teknik direktörlerimiz, hocalarımız, bütün kadro, bütün kulüp, bütün yöneticilerimiz gerçekten çok iyi bir iş ortaya koymaya çalışıyorlar. Gerçekten çok iyi yönde gidiyor. Bizim bunu saha içindeki skorlarla göstermemiz gerekiyordu, bugün bunu yapmaya çalıştık" diye konuştu.

Sosa: Galibiyete ihtiyacımız vardı Sosa: Galibiyete ihtiyacımız vardı 30.09.2019
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