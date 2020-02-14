14 Şubat 2020, Cuma
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Turgay Demir: Favori Trabzonspor
Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile lider Sivasspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi ASpor yorumcusu Turgay Demir, iki takımın son durumunu değerlendirdi. Demir, favori takımın Trabzonspor olduğunu söyledi.
14.02.2020
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