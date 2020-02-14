Turgay Demir: Favori Trabzonspor

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile lider Sivasspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi ASpor yorumcusu Turgay Demir, iki takımın son durumunu değerlendirdi. Demir, favori takımın Trabzonspor olduğunu söyledi.