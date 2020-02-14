14 Şubat 2020, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür müjdesi

Trabzonspor'da tedavisi beklenenden erken tamamlanan Abdülkadir Ömür'ün ligin 25. haftasındaki Gaziantep FK maçında sahada olması planlanıyor.
14.02.2020

Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür'den müjdeli haber geldi.

5 aydır sahalardan uzak kalan milli futbolcunun tedavisi planlanandan 3 hafta önce tamamlandı.

Abdülkadir Ömür'ü ameliyat eden doktor Ufuk Şentürk, yıldız futbolcunun mart başı itibariyle sahalara dönmesini beklediklerini ifade etti.

Almanya'da tedavisinin tamamlanmasının ardından Trabzon'a dönen Abdülkadir Ömür'ün oldukça iyi durumda olduğu ve kısa bir süre ayrı çalıştıktan sonra takımda dahil edileceği ifade edildi.

Milli futbolcunun, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübüyle oynanacak mücadelede bordo mavili formayı yeniden giymesi bekleniyor.

Abdülkadir Ömür, Avrupa Ligi'nde 29 Ağustos'ta AEK ile oynanan maçta sakatlanmış ve Almanya'da menisküs ameliyatı olmuştu.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür müjdesi Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür müjdesi 14.02.2020
Turgay Demir: Favori Trabzonspor Turgay Demir: Favori Trabzonspor 14.02.2020
Sturridge'nin dansı büyük beğeni topladı Sturridge'nin dansı büyük beğeni topladı 12.02.2020
Trabzonspor'un gözü liderlikte Trabzonspor'un gözü liderlikte 12.02.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Sörloth PFDK'da Sörloth PFDK'da 12.02.2020
Fırtına istatistiklerde zirvede Fırtına istatistiklerde zirvede 11.02.2020
Fırtına'nın golcü dörtlüsü Fırtına'nın golcü dörtlüsü 11.02.2020
Trabzonspor liderliğe göz kırpıyor Trabzonspor liderliğe göz kırpıyor 11.02.2020
Trabzonsporlu futbolculardan Epilepsi İçin Bak kampanyasına destek Trabzonsporlu futbolculardan "Epilepsi İçin Bak" kampanyasına destek 10.02.2020
Trabzonspor taraftarı kara aldırış etmedi Trabzonspor taraftarı kara aldırış etmedi 10.02.2020
Sosa ve Nwakaeme iş birliği Sosa ve Nwakaeme iş birliği 10.02.2020
Trabzonspor fırtınası sürüyor Trabzonspor fırtınası sürüyor 10.02.2020
Hüseyin Çimşir'den kırmızı kart yorumu Hüseyin Çimşir'den kırmızı kart yorumu 09.02.2020
Canlı yayında flaş sözler! Kaos çıkartmak istiyorlar Canlı yayında flaş sözler! "Kaos çıkartmak istiyorlar" 08.02.2020
Toroğlu'ndan sert eleştiri! Böyle hakemlik yapmayın gidin Toroğlu'ndan sert eleştiri! "Böyle hakemlik yapmayın gidin" 08.02.2020
Zeki Uzundurukan: Sörloth'a verilen kırmızı kart rezilliktir Zeki Uzundurukan: Sörloth'a verilen kırmızı kart rezilliktir 08.02.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Sergen Yalçın'dan flaş Boateng kararı! İşte Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir maçı 11'i
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu! Maçlar ne zaman oynanacak?
BB Erzurumspor - Trabzonspor maçında korkutan an! Guilherme...
Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Kupa maçında gerilim! “Muhattabım değilsin”
Galatasaray Avrupa'nın devlerini geride bıraktı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör