Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür müjdesi
Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür'den müjdeli haber geldi.
5 aydır sahalardan uzak kalan milli futbolcunun tedavisi planlanandan 3 hafta önce tamamlandı.
Abdülkadir Ömür'ü ameliyat eden doktor Ufuk Şentürk, yıldız futbolcunun mart başı itibariyle sahalara dönmesini beklediklerini ifade etti.
Almanya'da tedavisinin tamamlanmasının ardından Trabzon'a dönen Abdülkadir Ömür'ün oldukça iyi durumda olduğu ve kısa bir süre ayrı çalıştıktan sonra takımda dahil edileceği ifade edildi.
Milli futbolcunun, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübüyle oynanacak mücadelede bordo mavili formayı yeniden giymesi bekleniyor.
Abdülkadir Ömür, Avrupa Ligi'nde 29 Ağustos'ta AEK ile oynanan maçta sakatlanmış ve Almanya'da menisküs ameliyatı olmuştu.
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