12 Şubat 2020, Çarşamba

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Sturridge'nin dansı büyük beğeni topladı

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, Trabzon'a kar yağmasıyla beraber karda dans etti. Kar üstünde yaptığı dans figürleri sosyal medyada gündem oldu.
12.02.2020

Bordo-mavililerin İngiliz forveti Daniel Sturridge, kar üstünde yaptığı dans figürlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Video kısa sürede büyük beğeni toplarken, videoda gol sonrası yaptığı meşhur dansına da yer verdi.

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