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Trabzonspor'dan Thomas Reis harekatı
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Trabzonspor'dan Thomas Reis harekatı

Trabzonspor, Ludogorets'i çalıştıran ve bir dönem ülkemizde Samsunspor'da da görev yapan Alman teknik direktör Thomas Reis ile temasa geçti. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.

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