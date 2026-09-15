Trabzonspor'dan Thomas Reis harekatı

Trabzonspor, Ludogorets'i çalıştıran ve bir dönem ülkemizde Samsunspor'da da görev yapan Alman teknik direktör Thomas Reis ile temasa geçti. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.