TRANSFER HABERLERİ: Trabzonspor'da Edin Visca gelişmesi! "Birkaç gün içerisinde..."

A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, Sabah Sporu programında Trabzonspor'un gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Aslan, "Şu günlerde Trabzonspor, Edin Visca transferine yakın durumda. Bu transfer birkaç gün içerisinde açıklanabilir" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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