02 Ocak 2022, Pazar
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Canlı yayında açıkladı! Anthony Nwakaeme Trabzonspor'da kalacak mı?
A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, Sabah Sporu programında Trabzonspor'un transfer gündemine dair yorumlarda bulundu. Aslan, "Trabzonspor, Nwakaeme ile sözleşme uzatmaya çalışıyordu. Trabzonspor, bütün imkanlarını kullandı. Taraftarın çok sevdiği ve önemli bir oyuncu. Bu konu şu anda gündem dışı. Diğer transferlere yoğunluk verilmiş durumda" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
02.01.2022
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