01 Ocak 2022, Cumartesi
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da Efecan Karaca sesleri! 400 bin euro...
Trabzonspor'da transfer harekatı başladı. Daha önce Jean Evrard Kouassi ile anlaşma sağlayan bordo mavili ekip gözünü Alanyasporlu Efecan Karaca'ya dikti. Karadeniz ekibi, Alanyaspor'a Yusuf Sarı ve 400 bin Euro'luk teklifte bulundu. A Spor yorumcusu Hayri Beşer, Efecan transferini değerlendirdi. Beşer, "Alanya'dan daha önce Siopis transfer edilmişti. Siopis maksimumunu vermeyi başardı. Efecan'ın da maksimumunu vereceğini düşünüyorum. Ayrıca Trabzonspor'un rotasyona ihtiyacı olacak. Ciddi bir kazanım olur." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
01.01.2022
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