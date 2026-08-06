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Jayden Oosterwolde'den sakatlığı için yanıt!

Fenerbahçe'de Sturm Graz maçında talihsiz bir şekilde sakatlanarak oyundan çıkan Jayden Oosterwolde stad çıkışında görüntülendi. Yıldız oyuncu "Sakatlığın nasıl?" sorusuna yanıt verdi. İşte o anlar...

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