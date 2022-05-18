TRANSFER HABERİ: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan A Spor'a özel Anthony Nwakaeme açıklaması!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Anthony Nwakaeme'ye yapılabilecek en yüksek teklifi yaptık, cevap bekliyoruz." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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