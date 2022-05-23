TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır transfer tartışmasına noktayı koydu! "Premier Lig..."
Süper Lig'i şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır belirsizliği sürüyor. Başarılı file bekçisi transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çakır, "Avrupa'ya tabii ki gitmek istiyorum ama hem bana hem kulübe uygun teklifler gelmesi gerekiyor. Premier Lig'de oynamak isterim ama zaman gösterecek." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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