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Trabzonspor'un yıldızına övgü dolu sözler! "En yürekli oynayan oyuncu"

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Trabzonspor evinde konuk ettiği Ahlatcı Çorum FK'yı 3-1 mağlup etti ve adını üst tura yazdırdı. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, bordo-mavililerin yıldız ismi Abdülkadir Ömür hakkında konuştu. İşte o sözler... | Trabzonspor haberleri

07 Aralık 2023 | 09:14
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