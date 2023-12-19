Erman Toroğlu İstanbulspor - Trabzonspor maçının ilk yarısını yorumladı!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, İstanbulspor-Trabzonspor maçının ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "İstanbulspor iyi direnç gösteriyor. Zaten böyle olması lazım. Bu işler para vererek olmuyor. Trabzonspor ise ligde 'sadece oynuyor'. Ancak Ziraat Türkiye Kupası'nda böyle görüntü vereceklerini düşünmüyorum" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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