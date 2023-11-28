Trabzonsporlu oyunculardan Sivas Havaalanı'nda şık davranış! Acıktıkları için...
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı. Mücadeleden sonra bordo-mavili oyuncular, Sivas dönüşünde havaalanında acıktı ve kantinden atıştırmalık alarak bir not bıraktılar. Notta, "Çok acıktığımız için birkaç parça çikolata ve bisküvi aldık. Parayı pipetlerin altına bıraktık. Hakkınızı helal edin." ifadeleri yer aldı. | Trabzonspor haberleri
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