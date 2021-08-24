Trabzonspor’un yeni transferi Stefano Denswil şehre geldi!

Transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Trabzonspor, defans bölgesini de güçlendirdi. Bordo-mavililer anlşama sağladığı Stefano Denswil'i şehre getirdi. İşte o görüntüler... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

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