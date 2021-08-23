Trabzonspor Stefano Denswil için Bologna ile anlaşmaya vardı | Son dakika transfer haberleri...

Süper Lig'e 5-1'lik Yeni Malatyaspor maçıyla başlayan Trabzonspor'dan stoper konusunda flaş bir hamle geldi. Detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel, "Trabzonspor, Stefano Denswil'i kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübü Bologna ile her konuda anlaşmaya vardı." dedi. (TS spor haberleri)

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