25 Ağustos 2021, Çarşamba
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Trabzonspor'dan yeni transfer Stefano Denswil'e özel video
Transfer döneminde adından sıkça söz ettiren Trabzonspor, son olarak Stefano Denswil'i renklerine bağladı. Bordo-mavililer Hollandalı defans için özel bir video yayınladı. İşte o video... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
25.08.2021
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