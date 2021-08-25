Trabzonspor'dan yeni transfer Stefano Denswil'e özel video

Transfer döneminde adından sıkça söz ettiren Trabzonspor, son olarak Stefano Denswil'i renklerine bağladı. Bordo-mavililer Hollandalı defans için özel bir video yayınladı. İşte o video... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

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