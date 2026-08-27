Trabzonspor 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, Ferencvaros'a konuk oluyor. Bordo-mavili ekipte Ruslan Malinovskyi 13. dakikada direkt olarak kırmızı kart gördü. İşte o pozisyon...