CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Futbol Basketbol Voleybol Milli Takım Programlar Diğer
CANLI İZLE
A Spor A Spor A Haber A Haber A News A News ATV ATV A2TV A2TV
A Spor A Haber A News ATV A2TV
Trabzonspor 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI

Trabzonspor 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, Ferencvaros'a konuk oluyor. Bordo-mavili ekipte Ruslan Malinovskyi 13. dakikada direkt olarak kırmızı kart gördü. İşte o pozisyon...

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Fatih Tekke: Umarım ilk golü biz atarız!
Sonraki Video
Fatih Tekke: Umarım ilk golü biz atarız!

Son 24 Saat