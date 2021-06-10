10 Haziran 2021, Perşembe
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Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik'ten taraftara mesaj! "En kısa sürede..."
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, son olarak Marek Hamsik'i kadrosuna kattığını duyurdu. Bordo-mavililerle 2 yıllık sözleşme imzalayan Slovak yıldız, taraftara mesaj gönderdi ve "En kısa zamanda sizlerle buluşmayı diliyorum" dedi. İşte o video... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
10.06.2021
Bordo-mavili kulübün, önceki gün 2 yıllık anlaşma sağladığı Slovak futbolcu, kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan video ile taraftarlara seslendi.
Trabzonspor ile sözleşme imzalamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Hamsik, şunları kaydetti:
"Avrupa Şampiyonası sonrası en kısa sürede sizlerle buluşmayı diliyorum. Milli Takım'dan takım arkadaşlarım Kucka, Hubocan ve Durica, şehir, stadyum, oradaki harika atmosfer ve fanatik taraftarlar hakkında hep güzel şeyler söylediler ve bu, çok hoş bir durum. Önümüzdeki sezonun harika geçmesini diliyorum. Bunun olabilmesi için çok sıkı çalışacağız. Yakında görüşmek üzere. Bordo-mavi, en güzel renkler."
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