Son dakika Trabzonspor haberleri: Dünya yıldızlarından Marek Hamsik sözleri! "Dünyanın en iyilerinden biri"

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, Bruno Peres ve Gervinho'nun ardından Napoli'nin efsanesi Marek Hamsik'i de renklerine bağladığını duyurdu. Bordo-mavili kulüp, dünya yıldızlarının Slovak oyuncu için söylediği ifadeleri bir araya toplayarak özel bir video hazırladı. İşte o paylaşım... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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