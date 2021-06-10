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Trabzonspor'dan sol bek atağı! Marcelo Saracchi ve Umut Meraş...

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor; Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik ile sözleşme imzaladı. Marcelo Saracchi ile büyük aşama kat eden bordo-mavili takım, TFF'nin yeni yabancı kuralı sonrasında transferi askıya aldı. Fırtına, sol bek mevkisi için Umut Meraş'ı düşünüyor. Yabancı sınırı kuralında nihai kararın verilmesi sonrasında imzalar atılmaya başlanacak. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
10.06.2021
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