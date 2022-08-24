Trabzonspor’un yeni transferi Jean-Philippe Gbamin şehre geliyor!
Trabzonspor, Jean-Philippe Gbamin'i kadrosuna kattı. Yıldız oyuncu yarın saat 16.50'de Trabzon'da olacak. Fırtına, Jean-Philippe Gbamin için Everton'a kiralama bedeli ödemeyecek. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. İşte detaylar…
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