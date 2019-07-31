Trabzonspor'dan defansa takviye
Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları şu şekilde:
"Trabzonspor, Zargo Toure'yi gönderdikten sonra stoper arayışı içerisindeydi. Fernandes, fizikli ve hava hakimiyeti olan bir oyuncu. 23 yaşında ve 1.93 boyunda. Sporting Lizbon'un Luis Neto'yu transfer etmesinin ardından Trabzonspor, devreye girdi ve oyuncuyu kiraladı. Yarın bir aksilik olmazsa Fernandes sağlık kontrollerinden geçecek ve resmi sözleşme imza atacak."
"STURRIDGE BÜYÜK ÖLÇÜDE İKNA EDİLDİ"
Uzundurukan, Bordo-mavililerin transfer gündemindeki Daniel Sturridge hakkında ise "Trabzonspor Sturridge için beklemeye geçti. Oyuncudan yarın akşama kadar net bir cevap bekleniyor. Parasal konularda hiçbir sıkıntı yok. Oyuncunun tek sıkıntısı kariyerinde İngiltere dışına çıkmaması. Yöneticiler Sturridge'ye Türkiye'yi, İstanbul'u ve Trabzon'u tanıttılar. Oyuncu büyük ölçüde ikna oldu. Bu transferin bitme ihtimalinin %85 olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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