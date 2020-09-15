16 Eylül 2020, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Trabzonspor'un yeni transferi Benik Afobe Trabzon'a geldi

Trabzsonpor'un Stoke City'den kiraladığı Benik Afobe Trabzon'a geldi. Transferle alakalı detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.
15.09.2020
ABONE OL

Bordo-mavili kulübün prensipte anlaşmaya vardığı futbolcu İngiltere'den hava yolu ile akşam saatlerinde kente geldi. Ailesi ile birlikte Trabzon'a gelen forveti, havalimanında kulüp yetkilileri karşıladı.

Kulüp aracıyla konaklayacağı otele giden 27 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçecek.

DİĞER
Benik Afobe Trabzon'a geldi Benik Afobe Trabzon'a geldi 15.09.2020
Benik Afobe Türkiye'ye geldi Benik Afobe Türkiye'ye geldi 15.09.2020
Trabzonspor'un yenilmezlik serisi sona erdi Trabzonspor'un yenilmezlik serisi sona erdi 15.09.2020
Ekuban'ın MR'ı çekildi! İşte son durumu Ekuban'ın MR'ı çekildi! İşte son durumu 15.09.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Benik Afobe Trabzon'a geliyor Benik Afobe Trabzon'a geliyor 15.09.2020
Trabzonspor Benik Afobe'yi istiyor Trabzonspor Benik Afobe'yi istiyor 15.09.2020
Mourinho'dan Sörloth açıklaması Mourinho'dan Sörloth açıklaması 14.09.2020
Ahmet Ağaoğlu'dan Sörloth açıklaması Ahmet Ağaoğlu'dan Sörloth açıklaması 14.09.2020
Eddie Newton'dan Sörloth açıklaması Eddie Newton'dan Sörloth açıklaması 14.09.2020
Trabzonspor'a Kamil Ahmet'ten kötü haber Trabzonspor'a Kamil Ahmet'ten kötü haber 14.09.2020
Erman Toroğlu'ndan penaltı yorumu! Ben olsam... Erman Toroğlu'ndan penaltı yorumu! "Ben olsam..." 13.09.2020
Ben böyle bir fiyasko maç seyredeceğimi düşünmüyordum "Ben böyle bir fiyasko maç seyredeceğimi düşünmüyordum" 13.09.2020
Trabzonspor kafilesi stadyuma ulaştı Trabzonspor kafilesi stadyuma ulaştı 13.09.2020
Trabzonspor'dan Sörloth açıklaması Trabzonspor'dan Sörloth açıklaması 13.09.2020
Dev maçın hakemi Ali Şansalan Dev maçın hakemi Ali Şansalan 13.09.2020
Trabzonspor ile Beşiktaş 131. kez Trabzonspor ile Beşiktaş 131. kez 13.09.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Yıldız forvetin sözleşmesi belli oldu! İmzaya geliyor
Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı! Resmi teklif yapıldı
Fenerbahçe'den çılgın transfer planı! Emre Belözoğlu bombaları patlatıyor
Fenerbahçe'den Max Kruse'ye büyük şok! 160 milyon TL...
Dünya yıldızından Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket! Mesaj yağmuruna tuttular
Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Taraftarın gözdesi geliyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör