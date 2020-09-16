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Eddie Newton'dan sakatlık açıklaması! "Kimseyi suçlayamayız"

Süper Lig'in 2. haftasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak Trabzonspor'un teknik direktörü Eddie Newton açıklamalarda bulundu. İngiliz teknik adam, "Sakatlıklarla alakalı herhangi bir kimseyi, çalışanı suçlamak kesinlikle mümkün değil. Trabzon’da olan yüksek nem ve havadan dolayı sahada bazı sıkıntılar yaşanabiliyor." ifadelerini kullandı.
16.09.2020
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