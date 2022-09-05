Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! İşte eksik isimler
Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı. Bordo mavililerde, Koita, Trondsen, Visca, Bruno Peres ve Serkan Asan listede yer almadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:43
Fırtına'nın Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! 05 Eylül 2022 | 12:00
04:19
Dorukhan'a hastane ziyareti! Avcı, Cenk... 03 Eylül 2022 | 12:00
04:31
Ağaoğlu'dan transfer açıklaması! 02 Eylül 2022 | 12:00
00:47
Yusuf Yazıcı: Farklı bir heyecan var 02 Eylül 2022 | 12:00
03:17
Bir bir açıkladı! İşte Fırtına'nın son hamleleri 02 Eylül 2022 | 12:00
02:24
Yusuf Yazıcı ile anlaşma tamam! 01 Eylül 2022 | 12:00
05:42
Trabzonspor'un Ümraniyespor maçı kafilesi açıklandı! 01 Eylül 2022 | 12:00
06:55
Yeni transfer Maxi Gomez İstanbul'da! 01 Eylül 2022 | 12:00