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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! İşte eksik isimler

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı. Bordo mavililerde, Koita, Trondsen, Visca, Bruno Peres ve Serkan Asan listede yer almadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

05 Eylül 2022 | 17:08
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