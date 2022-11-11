TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Trabzonlu yıldıza sert eleştiri! "Bu kadar fark olur mu?"
Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü kozlarını paylaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Yusuf Yazıcı'ya inanamıyorum. Avrupa'ya giden Yusuf 10'da 8 oynuyordu. Şimdi ise 10 üzerinden 2. Bu kadar fark olur mu?" dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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