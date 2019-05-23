23 Mayıs 2019, Perşembe
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Trabzonspor'un gözü üçüncü sırada
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
23.05.2019
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