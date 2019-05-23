23 Mayıs 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Trabzonspor Ünal Karaman ile devam ediyor
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman ile iki yıllık sözleşme imzalayacaklarını açıkladı.
23.05.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Fatih Karagümrük 2-0 Manisa BBSK | Maç özeti
- "Trabzonspor Ünal Karaman'la büyük takım gibi oynamaya başladı"
- Beşiktaş'ta savunma alarm veriyor
- Trabzonspor Karaman ile devam ediyor
- Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye dönüyor
- Fenerbahçe'nin averaj sıkıntısı
- "Abdülkadir ve Yusuf Trabzonspor'da kalacak"
- Onyekuru'nun alternatifi Bruma
- Galatasaray seçime gidecek mi? Cengiz açıkladı
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı