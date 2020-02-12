12 Şubat 2020, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Trabzonspor'un gözü liderlikte

Trabzspor, Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor'u yenmesi durumunda 298 hafta sonra liderliğe yükselecek.
12.02.2020

Süper Lig'de hafta sonu sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Trabzonspor, rakibi karşısında liderlik özlemini sonlandırmanın mücadelesini verecek.

21. hafta sonunda bir maçı eksik 41 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, 42 puanla lider durumunda bulunan Demir Grup Sivasspor'u mağlup etmesi halinde ligde 298 hafta sonra haftayı lider kapatacak.

Karadeniz ekibi, ligin 8. haftasında sahasında Gaziantep futbol kulübünü 4-1 yenerek maç fazlasıyla 284 hafta sonra liderliğe yükselmiş ancak haftayı lider kapatamamıştı.

Trabzonspor, en son 2010-2011 sezonunun 29. haftasını lider bitirmişti.

Bordo-mavililer, 22 Nisan 2011'de ligin 30. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile golsüz berabere kalmasının ardından liderlik koltuğunu Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. Karadeniz ekibi, daha sonraki 9 sezonda haftayı lider kapatamadı.

Trabzonspor'da en son Teknik Direktör Şenol Güneş, liderlik sevinci yaşayan teknik adam olmuştu. Bordo-mavili takımda, Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodzic, Ersun Yanal, Şota Arveladze, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ve ünal Karaman gibi görev yapan isimler liderlik yaşayamamıştı. Devre arasında göreve getirilen Hüseyin Çimşir yönetiminde ligde 3 maçından galibiyetle ayrılan karadeniz ekibi, Demir Grup Sivasspor'u da yenmesi halinde 40 yaşındaki teknik adamıyla Şenol Güneş'ten sonra ilk kez haftayı lider tamamlayacak.

Sivasspor'u yenmesi durumunda 298 hafta sonra liderliğe yükselecek.
Trabzonspor'un gözü liderlikte Trabzonspor'un gözü liderlikte 12.02.2020
Sörloth PFDK'da Sörloth PFDK'da 12.02.2020
Fırtına istatistiklerde zirvede Fırtına istatistiklerde zirvede 11.02.2020
Fırtına'nın golcü dörtlüsü Fırtına'nın golcü dörtlüsü 11.02.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Trabzonspor liderliğe göz kırpıyor Trabzonspor liderliğe göz kırpıyor 11.02.2020
Trabzonsporlu futbolculardan Epilepsi İçin Bak kampanyasına destek Trabzonsporlu futbolculardan "Epilepsi İçin Bak" kampanyasına destek 10.02.2020
Trabzonspor taraftarı kara aldırış etmedi Trabzonspor taraftarı kara aldırış etmedi 10.02.2020
Sosa ve Nwakaeme iş birliği Sosa ve Nwakaeme iş birliği 10.02.2020
Trabzonspor fırtınası sürüyor Trabzonspor fırtınası sürüyor 10.02.2020
Hüseyin Çimşir'den kırmızı kart yorumu Hüseyin Çimşir'den kırmızı kart yorumu 09.02.2020
Canlı yayında flaş sözler! Kaos çıkartmak istiyorlar Canlı yayında flaş sözler! "Kaos çıkartmak istiyorlar" 08.02.2020
Toroğlu'ndan sert eleştiri! Böyle hakemlik yapmayın gidin Toroğlu'ndan sert eleştiri! "Böyle hakemlik yapmayın gidin" 08.02.2020
Zeki Uzundurukan: Sörloth'a verilen kırmızı kart rezilliktir Zeki Uzundurukan: Sörloth'a verilen kırmızı kart rezilliktir 08.02.2020
Trabzonspor'da forma aslanın ağzında Trabzonspor'da forma aslanın ağzında 08.02.2020
Hüseyin Çimşir: İki kulvarda da hedefimiz belli Hüseyin Çimşir: İki kulvarda da hedefimiz belli 07.02.2020
Trabzonspor kritik virajda Trabzonspor kritik virajda 07.02.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Milyoner'de büyük şok! Futbol sorusu geceye damga vurdu...
Fenerbahçe yönetiminde Ersun Yanal rahatsızlığı!
Fenerbahçeli yıldıza 3'lü kanca
Terim Alanya'yı böyle vuracak! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı 11'i
Fatih Terim'den 6 isme sihirli değnek! Galatasaray...
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu gidiyor! Yeni takımı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör