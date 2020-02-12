Sörloth PFDK'da

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Sorloth tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Sorloth, "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak disiplin kurula sevk edildi. Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un da Alanyaspor maçından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiği açıklandı...