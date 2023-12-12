Trabzonspor'un deplasman başarısı! Abdullah Avcı'dan sonra...
Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-1 mağlup eden Trabzonspor, dış sahaadki kötü gidişatı teknik direktör Abdullah Avcı'yla birlikte değiştirdi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:23
Fırtına'nın deplasman başarısı! Avcı'dan sonra... 12 Aralık 2023 | 12:00
01:56
Toroğlu'dan Onuachu'ya büyük övgü! 10 Aralık 2023 | 12:00
02:27
Visca: Önemli bir galibiyet aldık 10 Aralık 2023 | 12:00
02:35
"Ana hedefimiz Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak!" 10 Aralık 2023 | 12:00
01:48
Toroğlu'dan büyük övgü! "Türkiye'de böylesi yok" 10 Aralık 2023 | 12:00
00:51
"En yürekli oynayan oyuncu" 07 Aralık 2023 | 12:00
00:45
Oyunculardan şık davranış! Acıktıkları için... 28 Kasım 2023 | 12:00
01:04
Toroğlu böyle değerlendirdi! "3 gol atıp yenemiyorsan..." 27 Kasım 2023 | 12:00