Trabzonsporlu Berat Özdemir'e büyük övgü! "Sınıfı geçti"

Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Trabzonspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. A Spor yorumcusu Hayri Beşer de karşılaşmayı değerlendirirken, bordo-mavililerin yeni transferi Berat Özdemir'den övgüyle bahsetti. Beşer, "Berat'ın ilk karşılaşma itibariyle sınıfı fazlasıyla geçtiğini söyleyebilirim" dedi.

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