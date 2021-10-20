Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'den Fenerbahçe sözleri!
Fırtına'da Göztepe maçı öncesi Abdülkadir Ömür basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Abdülkadir Ömür'ün açıklamalarından satır başları;
"Abdullah Hoca ile birlikte daha iyi oynamaya başladık. Sezon başında çok iyi futbolcular transfer edildi. İnanılmaz bir ortamımız var. Herkes elinden geleni yapıyor."
"Lig uzun bir maraton ama şu an lideriz, bunun keyfini sürüyoruz."
"YAVAŞ YAVAŞ KENDİMİ BULUYORUM"
"Eleştiriler sürekli oluyor, buna açık olmak zorundayız. Sorunu başka yerde değil, kendimizde aramalıyız. Daha iyi nasıl olabileceğimi düşünüyorum. Performansımı yukarı çekmek istiyorum. Yavaş yavaş kendimi buluyorum."
"Herkes şampiyonluk bekliyor. Çok uzun süredir şampiyon olamıyoruz. Bu, bizi hırslandırıyor."
"Altyapıda daha çok 10 ve 8 numara pozisyonunda oynuyordum. A takımda sol ve sağ açıkta görev alıyorum. Dediğim gibi hocamızın takdiri. Orta sahada da oynayabilirim. Yemek ve antrenman programıma dikkat ediyorum."
"3 sene önce İngiltere'den büyük teklif almıştık. Sonra kimsenin yaşamak istemediği iki ağır sakatlık yaşadım. Hayalim şampiyon olup Avrupa'da Trabzonspor'u temsil etmek. İspanya ve İngiltere'de oynamak ve kendimi daha fazla geliştirmek istiyorum."
"Bakasetas, Fenerbahçe maçının önemini çok iyi biliyordu. Hocamız da zaten 'anlatmaya gerek yok' demişti. Kazandık, mutluyuz. Liderliğin keyfini sürmek istiyoruz."
"Bakasetas, çok değerli bir oyuncu. Türkçe şakalar yapıyor, Türk arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi seviyor. Çok kolay adapte oldu. Tecrübelerini bize aktarıyor. Hamsik de bazen bizimle yemeğe geliyor. Şampiyonluk yolundaki tecrübelerini aktarıyor."
"Fenerbahçe maçında hakkımız olan 3 puanı aldık. Biz daha iyi oynadık. Bazı şeylerin arkasına sığınmaya gerek yok."
"Maçtan sonra çıkan haberlere kulağımızı tıkıyoruz. Hak ederek kazandık. Onlara da saygı duyuyoruz ama bazı şeylerin arkasına sığınmak gerekmiyor. Biz daha iyiydik ve kazandık. Üzerine koya koya her maç devam etmek istiyoruz."
- Ahmet Akcan: "Galatasaray Son Dönemde Defanstan Çıkarken Top Kaybedip Kalesinde Pozisyon Görüyor"
- Josef: Detaylar mağlubiyete sebep oldu
- Josef: Detaylar mağlubiyete sebep oldu
- Ahmet Akcan, Fenerbahçe'nin Serbest Vuruştan Yediği Golde Altay'ı Eleştirdi / Artı Futbol/18.10.2021
- Abdülkadir Ömür'den Fenerbahçe sözleri!
- Josef: Detaylar mağlubiyete sebep oldu
- Serdar Sarıdağ'dan Beşiktaş - Sporting Maçına Flaş Tahminler / A Spor / Artı Futbol / 18.10.2021
- Taner Karaman: "Galatasaray'da Muslera Konyaspor Maçının Kurtarıcısı Oldu" / A Spor / Son Sayfa
- BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi Sporting maçı öncesi A Spor'a katıldı!
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...