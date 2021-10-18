18 Ekim 2021, Pazartesi
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fenerbahçe maçı sonrası flaş tespit! "Şimdiden kabullenmeye başladı"
Süper Lig'in 9. haftasında evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor nağmalup lider durumda. Abdullah Avcı ile geçen sezondan bu yana çıkışını sürdüren bordo mavili ekip, şampiyonluğun en güçlü adaylarından birisi konumunda. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Trabzonspor ve Abdullah Avcı için, "21 maçtır kaybetmeyen Abdullah Avcı, Trabzonspor'da tarih yazıyor. Şampiyonluğun güçlü adayı konumunda ve her geçen hafta da futbol kamuoyunda da pekişiyor. Ama maçın içinde konuşulacak çok fazla detay var." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
18.10.2021
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