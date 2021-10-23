TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da Bakasetas endişesi!

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor'da Bakasetas endişesi yaşanıyor. Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrasında çekilen MR'da sonuç temiz çıktı. Arka adelesinde ağrıları devam eden yıldız oyuncunun oynamama ihtimali var. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Bakasetas hakkında bilgi verdi. Sel, "Sağlık ekibi teknik heyete Bakasetas'ın dinlendirilmesi gerektiğini iletti. Ayrıca Cornelius'un özel uçakla Göztepe maçına yetişecek ancak ilk 11'de başlaması pek mümkün görünmüyor." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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