21 Ocak 2020, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Trabzonspor'dan teknik heyete takviye

Trabzonspor, yardımcı antrenörlük görevi için İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'da menajer Frank Lampard’ın yardımcısı olarak görev yapan 48 yaşındaki Eddie Newton ile prensip anlaşmasına vardı.
21.01.2020

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından Hüseyin Çimşir görevi devralırken, bordo-mavili yönetim teknik ekibi güçlendirme noktasında da çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun "Yardımcı antrenörlük görevi için yabancı bir teknik adam düşünüyoruz" açıklamasının ardından çalışmalara da hız verilirken, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin teknik direktörü Lampard'ın yardımcısı olarak görev yapan Eddie Newton'ın Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. 48 yaşındaki İngiliz teknik adamın bu hafta Trabzon'a gelerek yönetimle son bir görüşme yapacağı belirtildi. Anlaşmanın resmiyete dökülmesinin ardından pro lisansı da bulunan Eddie Newton'un teknik ekipte Hüseyin Çimşir'in ikinci yardımcısı olarak göreve başlayacağı kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde teknik heyete katılan Muzaffer Bilazer'in ise birinci yardımcı antrenör olarak görevine devam edeceği de bildirildi.

Fırtına Sörloth ve Nwakaeme ile coştu Fırtına Sörloth ve Nwakaeme ile coştu 21.01.2020
Trabzonspor'dan teknik heyete takviye Trabzonspor'dan teknik heyete takviye 21.01.2020
Bilal Başacıkoğlu an meselesi Bilal Başacıkoğlu an meselesi 21.01.2020
Trabzonspor'dan teknik heyete takviye Trabzonspor'dan teknik heyete takviye 20.01.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Bilal Başacıkoğlu an meselesi Bilal Başacıkoğlu an meselesi 20.01.2020
Uğurcan Çakır: Şampiyonluk yolunda yürümek istiyoruz Uğurcan Çakır: Şampiyonluk yolunda yürümek istiyoruz 20.01.2020
Hüseyin Çimşir: Oyuncularımı tebrik ediyorum Hüseyin Çimşir: Oyuncularımı tebrik ediyorum 20.01.2020
Karadeniz'de gol 'Fırtına'sı Karadeniz'de gol 'Fırtına'sı 20.01.2020
Şampiyonluğu Sivas, Başakşehir ve Trabzon hak ediyor "Şampiyonluğu Sivas, Başakşehir ve Trabzon hak ediyor" 19.01.2020
Fırtına gözünü 3 puana dikti Fırtına gözünü 3 puana dikti 19.01.2020
Trabzonspor'da stoper harekatı Trabzonspor'da stoper harekatı 18.01.2020
Levent Tüzemen: Bu zeminde oynamak bambaşka bir şey Levent Tüzemen: Bu zeminde oynamak bambaşka bir şey 16.01.2020
Hüseyim Çimşir'den taraftara çağrı! Hüseyim Çimşir'den taraftara çağrı! 15.01.2020
Trabzonspor'da çok mutluyum "Trabzonspor'da çok mutluyum" 15.01.2020
Trabzonspor'da kampın 3 yıldızı Trabzonspor'da kampın 3 yıldızı 14.01.2020
Trabzonspor'dan sert açıklama Trabzonspor'dan sert açıklama 14.01.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi!
Usta yorumcudan Fatih Terim'e flaş sözler! ''Başkan ne diyorsa o'dur''
Beşiktaş rakibinin oyuncusunu alıyor! Gündemdeki isim...
Transferde mutlu son! Galatasaray Arjantinli stoper...
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Galatasaray'da Babel'in ardından bir ayrılık daha! Yeni takımı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör