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Trabzonspor Sörloth ve Nwakaeme ile coştu

Trabzonspor'un hücum oyuncuları Alexander Sörloth ve Anthony Nwakaeme, attıkları goller ve yaptıkları asistlerle Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi koltuğuna oturdular.
21.01.2020

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı ilk Süper Lig maçında Kasımpaşa'yı sahasında 6-0 ile geçerek moral bulurken, bordo-mavililerin gol ayakları Alexander Sörloth ve Anthony Nwakaeme attıkları gollerle maça damga vurdu. Sörloth attığı 3 golle hattrick yaparken, Nwakaeme ise iki şık gole imza atarak, elde edilen farklı galibiyette damga vurdular.

Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi koltuğuna oturdular

Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı 41 golün 22'si bu iki oyuncudan gelirken, Sörloth 15 golle, gol krallığı yarışında ilk sıraya yerleşti. Nwakaeme ise gol sayısını 7'ye gol çıkardı. Norveçli oyuncu attığı gollerin yanında 4 asistle oynarken, Nwakaeme ise 6 asistle takımına katkı veriyor. İki oyuncu attıkları goller ve yaptıkları asistle Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi koltuğuna oturdular. Bordo-mavililerin iki oyuncusunu 19 golle Alanyaspor'dan Papiss Cisse- Junior Fernandes ikilisi takip etti. Bu kulvarda üçüncü sıraya ise 18 golle Gençlerbirliği'nden Bogdan Stancu -Giovanni Sio ikilisi yerleşti.

Sörloth ve Nwakaeme'nin gol attığı maçları Trabzonspor kaybetmedi

Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi olan Sörloth ve Nwakaeme'nin gol attığı maçlarda Trabzonspor, maç kaybetmedi. İki oyuncu görev aldıkları 6 maçta birlikte gol atma başarısı gösterdi. Bordo-mavililerin Süper Lig'de elde ettiği 35 puanın 28'ne Sörloth direk katkı yaparken, Nwakaeme ise 18 puana katkıda bulundu.

İki oyuncunun bu sezon forma giydikleri ve attıkları goller:

Kasımpaşa - Trabzonspor: 1-1 (Sörloth)
Trabzonspor - Beşiktaş: 4-1 (Sörloth, Nwakaeme)
Trabzonspor - Gençlerbirliği: 2-2 (Sörloth)
Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 1-2 (Sörloth, Nwakaeme)
Trabzonspor - Gaziantep: 4-1 (Sörloth)
Başakşehir - Trabzonspor: 2-2 (Sörloth)
MKE Ankaragücü - Trabzonspor: 0-3 (Sörloth, Nwakaeme)
Trabzonspor - Galatasaray: 1-1 (Sörloth)
Antalyaspor - Trabzonspor: 1-3 (Sörloth, Nwakaeme)
Konyaspor - Trabzonspor: 0-1 (Sörloth)
Trabzonspor - Kayserispor: 6-2 (Sörloth 2, Nwakaeme)
Trabzonspor - Kasımpaşa: 6-0 (Sörloth 3, Nwakaeme 2)

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