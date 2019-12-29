29 Aralık 2019, Pazar
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Trabzonspor'dan 6 gollü şov
Trabzonspor Süper Lig'in 17. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırladı. Bordo-mavili ekip maç boyunca üstün oynadığı rakibi karşısında 6-2 galip geldi.
29.12.2019
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