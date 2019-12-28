28 Aralık 2019, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Trabzonspor puan kaybı istemiyor

Trabzonspor, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek. Fırtına, Kayseri engelini kayıpsız geçerek devre arasına zirve yolunda daha iddialı girmek istiyor.
28.12.2019

Bordo mavili ekipte Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor. İttifak Holding Konyaspor maçında hem cezalı duruma düşen hem de sakatlanan Yusuf Sarı da kadroda yer alamayacak.

Geçen hafta deplasmanda Konyaspor'u tek golle geçen Karadeniz ekibi ilk yarının son haftası öncesi 29 puana sahip.

Süper Lig'de zor günler geçiren İstikbal Mobilya Kayserispor'da eksik futbolcuların fazlalığı dikkat çekiyor.

Sarı kırmızılı ekipte Silviu Lung, Abdennour, Benoit Poulain, Bernard Mensah, Ben Rienstra, Pedro Henrique, Nurettin, Levent Gülen ve Alpay Çelebi'nin sakatlığı bulunuyor. Cezalı Miguel Lopes de takımdaki yerini alamayacak.

Hafta içi teknik direktör Bülent Uygun'la yollarını ayıran Kayseri ekibi, 16 hafta sonunda 10 puanla son sırada yer alıyor.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 17.30'da başlayacak Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelesini Hüseyin Göçek yönetecek.

Fırtına puan kaybı istemiyor Fırtına puan kaybı istemiyor 28.12.2019
Fırtına puan kaybı istemiyor Fırtına puan kaybı istemiyor 27.12.2019
Karaman: Trabzonspor'un stopere ihtiyacı var Karaman: Trabzonspor'un stopere ihtiyacı var 27.12.2019
Ndiaye büyük ihtimalle Trabzonspor'a gelecek "Ndiaye büyük ihtimalle Trabzonspor'a gelecek" 27.12.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Yusuf Yazıcı ameliyat için İtalya'ya gitti Yusuf Yazıcı ameliyat için İtalya'ya gitti 26.12.2019
Trabzonspor'da Kayserispor mesaisi Trabzonspor'da Kayserispor mesaisi 26.12.2019
Ndiaye adım adım Trabzonspor'a Ndiaye adım adım Trabzonspor'a 25.12.2019
Ahmet Ağaoğlu: Görüşme TFF binasında olmalıydı Ahmet Ağaoğlu: Görüşme TFF binasında olmalıydı 25.12.2019
Sivasspor'un puan kaybettiği haftada kazanmak önemliydi "Sivasspor'un puan kaybettiği haftada kazanmak önemliydi" 23.12.2019
Abdulkadir Parmak: Hedefimiz şampiyonluk Abdulkadir Parmak: Hedefimiz şampiyonluk 23.12.2019
Trabzonspor ile Konyaspor 37. kez Trabzonspor ile Konyaspor 37. kez 23.12.2019
İşte Trabzonspor'un transfer gündemi! İşte Trabzonspor'un transfer gündemi! 21.12.2019
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Sosa ve Novak ile anlaştık, menajerlerle görüşüyoruz Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Sosa ve Novak ile anlaştık, menajerlerle görüşüyoruz 21.12.2019
Bursaspor 1-1 BB Erzurumspor Bursaspor 1-1 BB Erzurumspor 19.12.2019
Fırtına kupada tur peşinde Fırtına kupada tur peşinde 19.12.2019
Fırtına yönünü zirveye çevirdi Fırtına yönünü zirveye çevirdi 16.12.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den sürpriz takas hamlesi! Ersun Yanal ısrarla istedi
Trabzonspor- İstikbal Mobilya Kayserispor muhtemel 11'leri
Arda Turan'dan flaş Falcao sözleri!
Spor yazarları Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi
Ancelotti Galatasaraylı o yıldızı istiyor!
Fenerbahçe'ye Fransa'dan bir dünya yıldızı daha! Gustavo'dan sonra...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör