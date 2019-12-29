Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman: Sadece maç kazanmadık bir duruş sergiledik
Ünal Karaman, camia açısından önemli bir müsabaka oynadıklarını belirterek, "Her şeye rağmen doğrusuyla yanlışıyla geçilmiş bir ilk yarı, belki camia içerisinden birçokları tarafından beğenilmese, takdir edilmese de bu oyuncu grubunun göstermiş olduğu üstün gayret, çaba ve camiaya ait aidiyet duygusuyla... Şükürler olsun birçok sorun yaşadığımız dönemde hala heyecanlı, canlı, hedef içinde en güçlü tutunabilen, her türlü zorluğa karşı hiçbir mazeret üretmeksizin işine odaklanmış, çalışan profesyonelleriyle bu noktaya gelmiş müsabakaydı" dedi.
"Bugün bir maç kazanmanın ötesinde oyuncuların gösterdiği, çaba, gayret duruşu var" diyen Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben hocaları olarak onlarla gurur duyuyorum. Zaman zaman antrenmanda, soyunma odasında çok kızdığımız bağırdığımız maçlar müsabakalar oldu. Kazandığımız müsabakalar da buna dahil. Her şeye rağmen ben Trabzonsporluyum diyen insanlardan fazla duruş gösterdiler, buna kontenjan oyuncuları da dahil. Her şeye rağmen bütün oyuncularımı rengi, milliyeti, ülkesi ne olursa olsun alınlarından öpüyorum, tebrik ediyorum. Gösterdikleri başarıdan dolayı kutluyorum."
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