31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Trabzonspor'da Sturridge heyecanı
Trabzonspor, bonservisi elinde olan İngiliz golcü Daniel Sturridge'e yaptığı teklif sonrası yanıt bekliyor. 29 yaşındaki oyuncunun bordo mavili ekibe kısa süre içerisinde cevap vermesi bekleniyor.
31.07.2019
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