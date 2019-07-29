29 Temmuz 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Trabzonspor Obi Mikel'e kavuştu
Trabzonspor’un yeni transferi 32 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Obi Mikel, akşam saatlerinde Trabzon’a geldi. Afrika Kupası sonrası izinli olarak bordo-mavili kulübün Avusturya kampına katılmayan Obi Mikel, sağlık kontrolünün ardından bordo-mavili takımın çalışmalarına katılacak. Bir grup bordo-mavili taraftar tarafından Trabzon Havalimanı'nda karşılanan Obi Mikel, daha sonra konaklayacağı otele gitti.
29.07.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- "Takımda herkes gençlere yadımcı oluyor"
- Beşiktaş'a gündem stoper transferi
- Galatasaray kampı galibiyetle noktaladı
- Galatasaray Luyindama transferini böyle duyurdu!
- Trabzonspor Obi Mikel'e kavuştu
- "Takımda herkes gençlere yadımcı oluyor"
- Mustafa Cengiz, Falcao sorusuna bu cevabı verdi
- Atiba Hutchinson sakatlığı nedeniyle kamptan ayrıldı
- Ersun Yanal'ın aklı Mahmut Tekdemir'de
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"