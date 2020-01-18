18 Ocak 2020, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Trabzonspor'da stoper harekatı

Trabzonspor, stoper takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor... Onazi ile yolları ayırdıktan sonra Ndiaye'nin lisans işlemlerini tamamlayan bordo-mavililer, Avdijaj ve Fernandes'in sözleşmelerini de feshedip yabancı kontenjanında yer açmak istiyor. Böylelikle stoper transferini gerçekleştirmeyi planlayan Karadeniz ekibinin gündemine gelen son isim ise Fransa'nın Lille takımında forma giyen Adama Soumaoro oldu.
18.01.2020

Aynı zamanda Lille'in kaptanı da olan 27 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması için hem kulübüne hem de Soumaoro'ya teklif yapıldı.

Bu sezon Lille'de 8 karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu 1 de gol kaydetti.

Şu an itibariyle 450 bin Euro limiti bulunan Trabzonspor bütçede yer açması halinde Fransız oyuncu için girişimleri hızlandıracak.

Trabzonspor'da stoper harekatı Trabzonspor'da stoper harekatı 18.01.2020
Levent Tüzemen: Bu zeminde oynamak bambaşka bir şey Levent Tüzemen: Bu zeminde oynamak bambaşka bir şey 16.01.2020
Hüseyim Çimşir'den taraftara çağrı! Hüseyim Çimşir'den taraftara çağrı! 15.01.2020
Trabzonspor'da çok mutluyum "Trabzonspor'da çok mutluyum" 15.01.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Trabzonspor'da kampın 3 yıldızı Trabzonspor'da kampın 3 yıldızı 14.01.2020
Trabzonspor'dan sert açıklama Trabzonspor'dan sert açıklama 14.01.2020
Ahmet Ağaoğlu: Tüm verileri KAP'a bildiriyoruz Ahmet Ağaoğlu: Tüm verileri KAP'a bildiriyoruz 14.01.2020
Trabzonspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları Trabzonspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları 13.01.2020
Ahmet Ağaoğlu: Ali Koç'a sosyal medyadan cevap vereceğiz Ahmet Ağaoğlu: Ali Koç'a sosyal medyadan cevap vereceğiz 13.01.2020
'Fırtına' hücumu daha çok düşünecek 'Fırtına' hücumu daha çok düşünecek 13.01.2020
Ahmet Ağaoğlu: Kulüplerin isteğiyle talimatlar değişmez Ahmet Ağaoğlu: Kulüplerin isteğiyle talimatlar değişmez 12.01.2020
Trabzonspor'dan harcama limiti açıklaması Trabzonspor'dan harcama limiti açıklaması 11.01.2020
Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması 11.01.2020
Hüseyin Çimşir takımdan memnun Hüseyin Çimşir takımdan memnun 11.01.2020
Trabzonspor 1-0 Partizani | GENİŞ ÖZET Trabzonspor 1-0 Partizani | GENİŞ ÖZET 10.01.2020
GOL | Trabzonspor 1-0 FK Partizani GOL | Trabzonspor 1-0 FK Partizani 10.01.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer! İmza an meselesi
Galatasaray'dan sürpriz transfer! Belhanda'nın yerine gelecek
Yıldız golcüden Beşiktaş'a flaş çağrı! ''Beni alın''
Yıldız futbolcudan Fenerbahçe itirafı! "İki defa görüştük"
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Taraftarın gözdesi takımdan gönderiliyor
İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK 11'i! Deniz Türüç'ün yerine...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör