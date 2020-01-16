16 Ocak 2020, Perşembe
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Levent Tüzemen: Bu zeminde oynamak bambaşka bir şey
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak. Bordo-mavili ekip bu karşılaşmadan avantajlı bir skorla ayrılıp rövanş maçı öncesi rahatlamak istiyor. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, dev karşılaşma öncesi mücadeleyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Trabzonspor sürpriz puanlar kaybetti, eğer kaybetmiş olmasaydı şuan lider konumda bulunabilirdi." diyen Tüzemen, "Bu zeminde oynamak bambaşka bir şey." ifadelerini kullandı.
16.01.2020
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