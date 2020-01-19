Trabzonspor gözünü 3 puana dikti
Trabzonspor, Süper Lig'de ikinci yarıya evinde Kasımpaşa maçıyla başlıyor...
Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı ilk resmi maçta Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Kasımpaşa mücadelesi Çimşir'in ilk lig maçı olacak.
Ligin ilk yarısını 32 puanla üçüncü sırada kapatan Karadeniz ekibi, zirve mücadelesinde yara almak istemiyor. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları sürüyor.
Kasımpaşa ise Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.
Ligin ilk yarısını 15 . sırada bitiren lacivert-beyazlı ekip, ara transfer döneminde kadroda büyük değişikliğe gitti.
Tayfur Havutçu'nun ekibinde sakatlıkları süren David Pavelka, Loret Sadiku, Ramazan Köse ve Yusuf Erdoğan'ın Trabzonspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.
İki takım arasından ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşma 1-1 tamamlanmıştı.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.
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