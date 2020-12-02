Trabzonspor'da Vitor Hugo: Kulübün yaptığı fedakarlığın farkındayım

Süper Lig'in 11. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililerde Vitor Hugo, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtadı. "Kulübün benim için yaptığı fedakarlığın bilincindeyim" diyen deneyimli stoper, "Hocamız çok tecrübeli, onunla çalıştığım için mutluyum" ifadelerini kullandı.

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