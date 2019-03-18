18 Mart 2019, Pazartesi

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Fırtına deplasmanda esiyor

Trabzonspor son 3 dış saha maçında aldığı sonuçlarla deplasman fobisini yendi.
18.03.2019

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