Trabzonspor'da neşeli idman!

87 gün sonra Süper Lig'in başlamasıyla birlikte Trabzonspor, Göztepe deplasmanına çıkmış ve karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Bordo-mavililer salı günü Fenerbahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşması için çalışmalarını sürdürdü. Antrenmanda bordo-mavililerin neşeli olması dikkatlerden kaçmadı.

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